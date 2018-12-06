Вулверхэмптон - Челси: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)

Подопечные Маурисио Сари неожиданно уступили Вулверхэмптон в матче 15-го тура АПЛ. "Волки" обыграли "синих" благодаря голам Химменеса и Жоты.
Вашему вниманию представлен видеообзор этого поединка:
Вулверхэмптон — Челси 2:1
Голы: Хименес, 59, Жота, 63 — Коади, 18 (автогол)
Вулверхэмптон: Патрисиу — Доэрти, Беннетт, Коуди, Боли, Винагре — Саисс, Моутиньо — Гиббс-Уайт (Кошта, 72), Хименес (Дендонкер, 82), Жота (Кавалейру, 89).
Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте (Ковачич, 77), Фабрегас, Лофтус-Чик — Виллиан (Педро, 64), Мората (Жиру, 65), Азар.