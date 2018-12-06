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Вулверхэмптон - Челси: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)

Вулверхэмптон - Челси: обзор невероятного матча АПЛ (Видео)
10:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Челси сенсационно уступил Вулверхэмптону в матче 15-го тура АПЛ.

Подопечные Маурисио Сари неожиданно уступили Вулверхэмптон в матче 15-го тура АПЛ. "Волки" обыграли "синих" благодаря голам Химменеса и Жоты.

Вашему вниманию представлен видеообзор этого поединка:

Вулверхэмптон — Челси 2:1

Голы: Хименес, 59, Жота, 63 — Коади, 18 (автогол)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Доэрти, Беннетт, Коуди, Боли, Винагре — Саисс, Моутиньо — Гиббс-Уайт (Кошта, 72), Хименес (Дендонкер, 82), Жота (Кавалейру, 89).

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте (Ковачич, 77), Фабрегас, Лофтус-Чик — Виллиан (Педро, 64), Мората (Жиру, 65), Азар.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон, Новости футбола.
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