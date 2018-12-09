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Мораес - лучший бомбардир первой части УПЛ

Мораес - лучший бомбардир первой части УПЛ
22:12 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Нападающий "Шахтера" забил 14 голов в первых 18-ти турах

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес завершил первую часть чемпионата на первом месте в списке лучших бомбардиров. У бразильского нападающего 14 забитых голов в 17 матчах, все с игры.

На второе место после 18-го тура поднялся игрок «Динамо» Виктор Цыганков. У капитана киевлян 9 голов в 18 матчах, три из них с пенальти.

Замкнул тройку вингер «Карпат» Марьян Швед. На счету 21-летнего футболиста 8 голов в 17 матчах (2 с пенальти).

Пять и больше голов забивали 9 футболистов, шестро из них украинцы (в том числе Марлос).

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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