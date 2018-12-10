Команда года 2018: УЕФА назвал 50 претендентов

Новости спорта: В УЕФА назвали имена 50 футболистов, которые претендуют на попадание в Команду года.

УЕФА традиционно обнародовал список из 50 футболистов, 11 из которых попадут в Команду года-2018. Команда будет названа в январе.

На попадание в команду претендуют 50 футболистов. По четыре представителей имеют "Барселона", "Ливерпуль", "Реал", "Атлетико".

Вратари: Алиссон Бекер (Ливерпуль/Рома, Бразилия), Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция), Кейлор Навас (Реал Мадрид, Коста-Рика), Ян Облак (Атлетико, Словения), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия);

Защитники: Хорди Альба (Барселона, Испания), Джорджо Кьеллини (Ювентус, Италия), Хосе Хименес (Атлетико, Уругвай), Диего Годин (Атлетико, Уругвай), Лукас Эрнандес (Атлетико, Франция), Йосуа Киммих (Бавария, Германия), Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал), Костас Манолас (Рома, Греция), Марсело (Реал Мадрид, Бразилия), Жерар Пике (Барселона, Испания), Серхио Рамос (Реал Мадрид, Испания), Джон Стоунз (Манчестер Сити, Англия), Самуэль Умтити (Барселона, Франция), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды), Рафаэль Варан (Реал Мадрид, Франция);

Полузащитники: Каземиро (Реал Мадрид, Бразилия), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия), Эден Азар (Челси, Бельгия), Иско (Реал Мадрид, Испания), Н'Голо Канте (Челси, Франция), Тони Кроос (Реал Мадрид, Германия), Джеймс Милнер (Ливерпуль, Англия), Лука Модрич (Реал Мадрид, Хорватия), Сауль Ньигес (Атлетико, Испания), Димитри Пайе (Марсель, Франция), Миралем Пьянич (Ювентус, Босния и Герцеговина), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Франция), Иван Ракитич (Барселона, Хорватия), Давид Силва (Манчестер Сити, Испания), Флориан Товен (Марсель, Франция);

Форварды: Гарет Бэйл (Реал Мадрид, Уэльс), Эдинсон Кавани (ПСЖ, Уругвай), Пауло Дибала (Ювентус, Аргентина), Эдин Джеко (Рома, Босния и Герцеговина), Роберто Фирмино (Ливерпуль, Бразилия), Антуан Гризманн (Атлетико, Франция), Харри Кейн (Тоттенхэм, Англия), Роберт Левандовски (Бавария, Польша), Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (Барселона, Аргентина), Неймар (ПСЖ, Бразилия), Криштиану Роналду (Ювентус/Реал Мадрид, Португалия), Мохаммед Салах (Ливерпуль, Египет), Луис Суарес (Барселона, Уругвай).

Напомним, команда года 2017

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.