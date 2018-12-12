Янг Бойз - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 12.12.2018

Новости спорта: Букмекеры назвали фаворита матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Янг Бойз" - "Ювентус".

Матч состоится сегодня, 12 декабря, начало игры в 22:00 по киевскому времени. Букмекеры предлагают поставить на победу "Ювентуса" за 1.34. Шансы "Янг Бойз" на победу оценены коэффициентом 9.10. Поставить на ничью можно за 5.10.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.78, а на ТМ 2,5 гола — за 2.11. Вероятность того, что хозяева не проиграют, оценена в 3.26.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. Победа "Ювентуса" всухую оценивается в 2.14.

Победа "Ювентуса" по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.91. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.85) и Марио Манджукич (2.30).