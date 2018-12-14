Названы претенденты на звание лучшего игрока тура ЛЕ

Новости спорта: В УЕФА назвали номинантов на звание лучшего игрока 6 тура Лиги Европы.

УЕФА определил четырёх футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам заключительного тура группового этапа.

В четвёрку претендентов вошли: нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер, форвард «Ренна» Исмаила Сарр, полузащитник «Байера» Доминик Кор и хавбек «Генка» Сандер Берге

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кто Лучший игрок недели в #ЛигаЕвропы? Виссам Бен-Йеддер

Доминик Кор

Исмаила Сарр

Сандер Берге Голосуй! https://t.co/mBHNkXXMT1 pic.twitter.com/UXJ6ewLtGs — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 декабря 2018 г.

В активе Бен-Йеддера дубль в матче с «Краснодаром» (3:0). Аналогичные достижения у Сарра, его «Ренн» обыграл «Астану» (2:0) и Кора, поучаствовавшего в разгромной победе над АЕКом (5:1). Берге во встрече с «Сарпсборгом» (4:0) отметился голом и результативной передачей.