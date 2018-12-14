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Пятница, 14.12.2018
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Мальчик, больной лейкемией, поражает игрой в футбол (Видео)

Мальчик, больной лейкемией, поражает игрой в футбол (Видео)
14:50 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Больной лейкемией мальчик Нилай Туран демонстрирует свои умения в обращении с мячом.

Маленькому Нилаю Турану был поставлен диагноз лейкемия и сейчас он находится в центральной больнице Стамбула.

Фанат «Галатасарая» не собирается расставаться с футболом. Специально для него в палату приносят телевизор, чтобы он мог смотреть матчи любимой команды.

А недавно к нему в гости заглянул известный фристайлер Wass (уже не в первый раз). Вместе с Нилаем они продемонстрировали свои умения.

 
 
 
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When passion is stronger than anything ⚽️ Bravo @nilay644

Публикация от Wass Freestyle (@wassfreestyle)

Нужно признать, мальчик отлично выглядел с мячом, ничем не уступая опытному профессионалу.

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ФК Галатасарай, Футбол, Новости футбола, Нилай Туран.
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