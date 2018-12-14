Мальчик, больной лейкемией, поражает игрой в футбол (Видео)

Новости спорта: Больной лейкемией мальчик Нилай Туран демонстрирует свои умения в обращении с мячом.

Маленькому Нилаю Турану был поставлен диагноз лейкемия и сейчас он находится в центральной больнице Стамбула.

Фанат «Галатасарая» не собирается расставаться с футболом. Специально для него в палату приносят телевизор, чтобы он мог смотреть матчи любимой команды.

А недавно к нему в гости заглянул известный фристайлер Wass (уже не в первый раз). Вместе с Нилаем они продемонстрировали свои умения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram When passion is stronger than anything ⚽️ Bravo @nilay644 Публикация от Wass Freestyle (@wassfreestyle) 8 Дек 2018 в 2:27 PST

Нужно признать, мальчик отлично выглядел с мячом, ничем не уступая опытному профессионалу.