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Бешикташ отыгрался в матче с Трабзонспором на 97-й минуте

Бешикташ отыгрался в матче с Трабзонспором на 97-й минуте
22:20 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер Бешикташа

Новости спорта: Бешикташ на 97-й минуте спасается с Трабзонспором, Малатьяспор - единолично второй.

В турецкой Суперлиге очень высокая плотность команд в еврокубковой зоне. После 16-ти туров положение третьей и седьмой команды определяет только разница мячей.

Тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш после домашнего поражения от шведского "Мальме" и вылета из Лиги Европы, сделал три замены в составе. Однако это не принесло положительных изменений в игре. В начале второго тайма "орлы" "горели" - 0:2, однако сумели проявить характер и вырвать ничью. Сначала Онази срезал мяч в свои ворота, а ничью принес Мустафа Пектемек на седьмой добавленной ко второму тайму минуте - 2:2!

2018-19, Чемпионат Турции

Игровой день : 2018-12-16

"Бешикташ" - "Трабзонспор" 2:2 (0:1)

Голы: Родальега, 45 (0:1); Тони Нвакаим, 48 (0:2); Онази, 58 (автогол) (1:2); Пектемек, 97 (2:2)

"Малатьяспор" - "Антальяспор" 2:0 (2:0)

Голы: Бутаиб, 16 (1:0); Бутаиб, 34 (2:0)

Удаления: Чифтпинар, 72 - Диего Анжело, 72

"Кайсериспор" - "Акхисар" 1:0 (0:0)

Голы: Гьян А., 75 (1:0)

Таким образом, у "Бешикташа", как и у "Трабзонспора" стало по 26 очков, но у "орлов" на один мяч лучше разница мячей, чем у конкурента и "Галатасарая".

А на второе место в турнирной таблице Суперлиги единолично взобрался "Малатьяспор", обыгравший "Антальяспор" со счетом 2:0.

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ФК Бешикташ, Футбол, Турецкая Суперлига, Сперлига.
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