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Дни Погба в Манчестер Юнайтед сочтены

Дни Погба в Манчестер Юнайтед сочтены
14:06 Сегодня Телеграф matchday.ua

Новости спорта: Легендарный капитан манкунианцев Рой Кин считает, что Поль Погба покинет клуб.

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что манкунианский клуб в скором времени расстанется с полузащитником Полем Погба.

«У МЮ есть проблемы с игроками, они точно не находятся в своей лучшей форме. Яркий пример — Погба. Если он сидит на скамейке запасных в матче с Ливерпулем и не выходит на поле, то можно считать, что его дни в клубе сочтены.

Не думаю, что они будут что-то делать с Погба в январе, но летом он уйдет. И в этом нет ничего такого, он уходил из „Юнайтед“ и раньше», — цитирует Кина Sky Sports.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, АПЛ, Рой Кин.
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