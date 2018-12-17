Дни Погба в Манчестер Юнайтед сочтены

Новости спорта: Легендарный капитан манкунианцев Рой Кин считает, что Поль Погба покинет клуб.

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что манкунианский клуб в скором времени расстанется с полузащитником Полем Погба.

«У МЮ есть проблемы с игроками, они точно не находятся в своей лучшей форме. Яркий пример — Погба. Если он сидит на скамейке запасных в матче с Ливерпулем и не выходит на поле, то можно считать, что его дни в клубе сочтены.

Не думаю, что они будут что-то делать с Погба в январе, но летом он уйдет. И в этом нет ничего такого, он уходил из „Юнайтед“ и раньше», — цитирует Кина Sky Sports.