Пеле рассказал, что мешает Неймару стать великим футболистом

Новости спорта: Легенда мирового футбола указал на минусы игрока ПСЖ.

Легендарный бразильский футболист Пеле раскритиковал своего соотечественника Неймара, указав на его проблемы. На правах короля футбола, трехкратный обладатель Кубка Мира рассказал, что мешает игроку ПСЖ и сборной Бразилии стать великим футболистом.

«Я всегда говорил, что когда-то Неймар станет великим футболистом. Но что произошло в последние годы? Он начал проявлять себя по-другому. Вместо того, чтобы забивать голы, он жестикулирует, симулирует фолы и усложняет жизнь судей. Я лично говорил с ним об этом уже несколько раз», – заявил Пеле.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар впал в детство, пока полузащитник «Реала» Лука Модрич получал Золотой мяч. В играх у бразильца есть возможность «притворяться мертвым».

Также добавим, что Бекхэм предложил нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару перейти в его клуб. Правда, пока что только в шутку.