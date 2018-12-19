Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса

Новости спорта: Хорхе Сампаоли официально представлен в качестве главного тренера Сантоса.

Экс-наставник сборной Чили и Аргентины Хорхе Сампаоли стал главным тренером Сантоса.

Сантос на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с известным аргентинским специалистом Хорхе Сампаоли.

Последним местом работы наставника была сборная Аргентины, с которой он неудачно выступил на чемпионате мира-2018, вылетев в 1/8 финала от будущих триумфаторов Мундиаля французов.

Также Сампаоли вместе со сборной Чили дважды выиграл Копа Америка в 2015 и 2016 годах.

Напомним, в составе Сантоса выступает экс-вингер киевского Динамо Дерлис Гонсалес.