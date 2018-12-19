Скачать
Среда, 19.12.2018
Месси - обладатель Золотой бутсы 2018
Месси - обладатель Золотой бутсы 2018
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Домагой Вида открывает свиноферму
Домагой Вида открывает свиноферму
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Селезнев может переехать в Испанию

Селезнев может переехать в Испанию
12:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Форвард сборной Украины Евгений Селезнев может сменить клуб.

Украинский нападающий турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев уже этой зимой может заиграть в Испании. Об этом сообщает El Desmarque.

На украинского форварда может претендовать Малага, которая заинтересована в приобретении такого плана нападающего.

33-летний футболист не может оставаться в Акхисаре из-за конфликта с главным тренером клуба. Поэтому, команда готова отпустить игрока в ближайшее зимнее трансферное окно.

Напомним, Евгений Селезнев в этом сезоне 11 раз играл за Акхисар и забил 4 гола.

Ранее звучала информация о том, что Селезнев может перейти в Галатасарай, Гезтеп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Галатасарай, Евгений Селезнев.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Зинченко вывел Ман Сити в полуфинал Кубка английской лиги
03 Тренер сборной Аргентины на ЧМ-2018 стал тренером Сантоса
04 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
05 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь