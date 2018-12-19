Селезнев может переехать в Испанию

Новости спорта: Форвард сборной Украины Евгений Селезнев может сменить клуб.

Украинский нападающий турецкого клуба "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев уже этой зимой может заиграть в Испании. Об этом сообщает El Desmarque.

На украинского форварда может претендовать Малага, которая заинтересована в приобретении такого плана нападающего.

33-летний футболист не может оставаться в Акхисаре из-за конфликта с главным тренером клуба. Поэтому, команда готова отпустить игрока в ближайшее зимнее трансферное окно.

Напомним, Евгений Селезнев в этом сезоне 11 раз играл за Акхисар и забил 4 гола.

Ранее звучала информация о том, что Селезнев может перейти в Галатасарай, Гезтеп.