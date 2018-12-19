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Гладкий забил гол в Кубке Турции

Гладкий забил гол в Кубке Турции
15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер crizesporas

Новости спорта: Украинский нападающий Александр Гладкий отличился с пенальти в ворота Баликесирспора.

18 декабря состоялись несколько матчей 1/16 финала Кубка Турции по футболу. В частности, Ризеспор украинского нападающего Александра Гладкого в гостях провел ответный матч за выход в 1/8 финала против Баликесирспора.

Гладкий в этом поединке отметился забитым мячом, реализовав пенальти на 59-й минуте встречи. Однако, Баликесирспор усилиями Шахинтюрка сравнял счет. Итогом матча стала ничья 1:1. Первый поединок завершился победой представителя Первой лиги Турции со счетом 0:2. Таким образом, Ризерспор покинул турнир.

Видео гола Гладкого:

Ризеспор Гладкого выступает в турецкой Суперлиге. На данный момент команда из города Ризе занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Баликесирспор - Ризеспор 1:1 (первый матч 2:0)

Голы: Шахинтюрк, 75 — Гладкий, 59

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Футбол, Видео, Гол, Александр Гладкий, Новости футбола, Кубок Турции.
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