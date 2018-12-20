Президент Шахтера больше не обвиняется в спонсировании терроризма

Новости спорта: С Рината Ахметова сняли обвинения в финансировании терроризма, расследование чего началось еще 3 года назад.

Служба безопасности Украины сняла с президента донецкого Шахтера Рината Ахметова обвинения в финансировании терроризма.

Об этом написал народный депутат Игорь Луценко в Facebook, опубликовав фотографии решения управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В документах указано, что дело было рассмотрено капитаном юстиции в управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко и закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Уголовное расследование о финансировании терроризма Ахметовым было начато еще в 2015 году.