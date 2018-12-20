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Палкин: Нет смысла переходить на 16 клубов

Палкин: Нет смысла переходить на 16 клубов
17:59 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Сергей Палкин прокомментировал состоявшееся собрание участников УПЛ.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, на основании чего и после каких докладов на собрании участников УПЛ было принято решение оставить такой же формат чемпионата, какой есть на данный момент – с 12-ю клубами.

- Прежде всего, анализировалась инфраструктура. Был представитель Федерации футбола Украины, который сделал свой доклад. Он говорил о том, что информация вообще неполная. Оснований для того, чтобы принять решение о 16-и клубах, сегодня невозможно. Просто клубы не предоставили полную информацию.

Потом была позиция со стороны бродкастеров, то есть их видение с точки зрения спонсорства, с точки зрения денег. С точки зрения денег они показали, что наличие 16-и клубов не даст увеличение дохода, а наоборот – уменьшит доходность на каждый клуб. Такой же процесс – по спонсорству… То же самое касается посещаемости.

На основании этого был сделан вывод, что на сегодняшний день нет смысла переходить на 16 клубов.

Мы обсуждали, что, конечно же, идеальным вариантом было бы спрогнозировать все на три года вперед, чтобы клубы понимали, где они окажутся через сезон или через два. Но мы этого не сделали, потому что в стране все меняется фактически каждую неделю. Поэтому мы можем планировать даже на 10 лет, но это не значит, что это произойдет, потому что очень нестабильная ситуация.

Поэтому, принимая во внимание этот факт, решено каждый сезон садиться, обсуждать и анализировать ситуацию уже по ходу, чтобы принимать конкретное решение.

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ФК Шахтер, Футбол, Сергей Палкин, УПЛ, Новости футбола.
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