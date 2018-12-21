Мурильо прокомментировал свой переход в Барселону

Новости спорта: Новичок Барселоны Мурильо - о своем переходе в каталонский клуб.

Новоиспеченный защитник «Барселоны» Мурильо прокомментировал свой переход в каталонский клуб. Его цитирует пресс-служба «сине-гранатовых».

«Я очень рад, сегодня сбылась моя мечта.

Несколько лет назад я приезжал на Камп Ноу в составе «Лас-Пальмас» и сказал, что однажды вернусь сюда, но уже для того, чтобы играть в футболке «Барселоны». Так и произошло.

Теперь я должен усердно трудиться и доказать, что перешел сюда не зря. Хочу помогать команде всем, чем могу, делать все, что потребует тренерский штаб и попытаюсь получить удовольствие в этом великом клубе, лучшем клубе в мире».