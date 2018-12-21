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Мурильо прокомментировал свой переход в Барселону

Мурильо прокомментировал свой переход в Барселону
14:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Новичок Барселоны Мурильо - о своем переходе в каталонский клуб.

Новоиспеченный защитник «Барселоны» Мурильо прокомментировал свой переход в каталонский клуб. Его цитирует пресс-служба «сине-гранатовых».

«Я очень рад, сегодня сбылась моя мечта.

Несколько лет назад я приезжал на Камп Ноу в составе «Лас-Пальмас» и сказал, что однажды вернусь сюда, но уже для того, чтобы играть в футболке «Барселоны». Так и произошло.

Теперь я должен усердно трудиться и доказать, что перешел сюда не зря. Хочу помогать команде всем, чем могу, делать все, что потребует тренерский штаб и попытаюсь получить удовольствие в этом великом клубе, лучшем клубе в мире».

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Мурильо, ФК Барселона, Футбол, Трансферы, Новости футбола.
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