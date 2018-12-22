Чемпионат Греции приостановили из-за нападения на арбитра

Новости спорта: Греческие рефери устроили забастовку из-за избиения их коллеги.

Греческие футбольные арбитры начали забастовку в знак протеста против нападения на их коллегу, сообщает Reuters.

"Этим мы демонстрируем наше возмущение", — гласит заявление, направленное национальной футбольной организации и местным СМИ.

Таким образом, ближайшие матчи греческой Суперлиги перенесли на неопределенный срок. Сообщается, что забастовка продлится не менее двух недель.

В середине недели неизвестные в масках избили судью Атанасиоса Цилоса перед его домом. Он получил травму головы и ног и попал в больницу, откуда был выписан в четверг.

Это была уже 27-я атака на рефери в Греции с 2009-го года.