Экс-динамовец Вида может продолжить карьеру в АПЛ

Новости спорта: Защитник Бешикташа Домагой Вида может в январе стать игроком Фулхэма.

Экс-защитник Динамо Домагой Вида заинтересовал аутсайдера АПЛ Фулхэм, сообщает Fotomac.

Футболист блестяще себя проявил в паре с Деяном Ловреном на чемпионате мира-2018 в составе сборной Хорватии, где "клетчатые" дошли до финала и уступили Франции (2:4).

Ранее была информация, что Вида может воссоединиться со своим соотечественником в Ливерпуле, но на 29-летнего игрока положил глаз Клаудио Раньери и попытается переманить его на Крэйвен Коттедж.

Фулхэм после 18 туров находится на последней 20 позиции в турнирной таблице АПЛ и имеет 10 очков.