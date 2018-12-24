Почему Фернандиньо отказывается играть за сборную Бразилии

Новости спорта: Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо отказывается выступать за команду.

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, что хавбек команды Фернандиньо не намерен продолжать выступления за команду.

Причина этому — угрозы в адрес семьи игрока после неудачного выступления на чемпионате мира 2018 года. Фернандиньо отметился автоголом в последнем матче на ЧМ - против Бельгии.

"Я говорил с ним лично. Наша команда очень гордится, что у неё есть игрок с такими достоинствами и профессиональной компетентностью, как Фернандиньо. Я не осел, чтобы вызывать плохого игрока в сборную, надеюсь он передумает, я буду его поддерживать", — заявил Тите.