Азар может оказаться в Реале с помощью Иско

Новости спорта: Мадридский «Реал» готов обменять Иско и Ковачича на Э. Азара.

«Реал» вновь попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Onda Cero. Руководство мадридской команды готово предложить лондонцам обменять бельгийского футболиста на двоих своих игроков, Иско и Матео Ковачича.

Напомним, в августе текущего года Ковачич был отправлен в аренду в «Челси». По информации источника, лондонский клуб доволен выступлением 24-летнего хорватского полузащитника и заинтересован в продолжении сотрудничества. У Иско проблемы в связи с конфликтом, произошедшим между ним и главным тренером «Реала» Сантьяго Солари. Ранее сообщалось, что «Челси» также проявляет к Иско интерес.

Азар выступает в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне бельгийский игрок принял участие в 17 матчах за лондонцев, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач.