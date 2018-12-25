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Интер готов избавится от скандального Наингголана

Интер готов избавится от скандального Наингголана
08:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В клубе недовольны дисциплиной полузащитника и готовы попрощаться уже в январе.

Интер готов отпустить своего полузащитника Раджу Наингголана в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вчера игрок был отстранен от первой команды в связи с нарушением дисциплины и точно пропустит ближайший матч Интера против Наполи.

Руководство клуба недовольно поведением бельгийца и готово рассмотреть предложения о трансфере Наингголана.

Прошлой зимой к 30-летнему игроку интерес проявлял китайский Гуанчжоу Эвергранд.

В нынешнем сезоне Наингголан провел 15 матчей за Интер, отметившись 3 голами.

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ФК Рома, ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Раджа Наингголан.
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