Интер готов избавится от скандального Наингголана

Интер готов отпустить своего полузащитника Раджу Наингголана в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Вчера игрок был отстранен от первой команды в связи с нарушением дисциплины и точно пропустит ближайший матч Интера против Наполи.
Руководство клуба недовольно поведением бельгийца и готово рассмотреть предложения о трансфере Наингголана.
Прошлой зимой к 30-летнему игроку интерес проявлял китайский Гуанчжоу Эвергранд.
В нынешнем сезоне Наингголан провел 15 матчей за Интер, отметившись 3 голами.