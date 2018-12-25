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Коноплянка поздравил всех с Рождеством

Коноплянка поздравил всех с Рождеством
09:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка поздравил общественность с Рождеством

29-летний полузащитник "Шальке" и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка поздравил всех с наступившим Рождеством.

"Счастливого Рождества всем! Желаю вам всего наилучшего", — написал Коноплянка в Instagram.

В текущем сезоне Коноплянка провел за "Шальке" 14 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
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Merry Christmas everybody I wish you all the best

Публикация от Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official)

Напомним, ранее сообщалось, что Шальке планирует избавится от одного из лидеров сборной Украины Евгения Коноплянки.

Смотрите также, чудовищный промах Евгения в матче Шальке - Байер

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ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Бундеслиги.
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