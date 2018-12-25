Суркис: Благодарен всем за преданность Динамо

Новости спорта: Президент «Динамо» Игорь Суркис поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал отблагодарить результатами.

Президент "Динамо" Игорь Суркис поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил болельщиков с наступающими новогодними праздниками, передает официальный сайт Динамо

«Искренне благодарен всем вам за преданность «Динамо», за поддержку, которую постоянно чувствовали динамовцы на протяжении этого непростого для всех нас года.

Уверен, что в следующем году команда отблагодарит вас за вашу верность удачной игрой и успешными результатами», – сказал Суркис.

Напомним, Динамо закончило первую часть сезона в УПЛ на втором месте, уступая Шахтеру в 7 очей, а также с первого места вышли в 1/16 Лиги Европы, где встретится с Олимпиакосом из Греции.