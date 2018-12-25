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Ювентус интересуется еще одним футболистом Реала
09:49 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Ювентус заинтересован в подписании Иско.

«Ювентус» намерен предпринять попытку покупки полузащитника «Реала» Иско.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб хочет подписать испанца уже в январе, дабы усилить команду перед матчами плей-офф Лиги чемпионов.

Поспособствовать трансферу могут натянутые отношения между Иско и главным тренером «Реала» Сантьяго Солари.

Ранее Иско сам зявлял о желании покинуть Мадрид. Сообщалось, что «Реал» хочет обменять Иско на Азара.

В этом сезоне испанец провел 16 матчей за «Реал», забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

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ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол, Иско, Новости футбола.
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