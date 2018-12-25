Ювентус интересуется еще одним футболистом Реала

«Ювентус» намерен предпринять попытку покупки полузащитника «Реала» Иско.
Как сообщает Tuttosport, туринский клуб хочет подписать испанца уже в январе, дабы усилить команду перед матчами плей-офф Лиги чемпионов.
Поспособствовать трансферу могут натянутые отношения между Иско и главным тренером «Реала» Сантьяго Солари.
Ранее Иско сам зявлял о желании покинуть Мадрид. Сообщалось, что «Реал» хочет обменять Иско на Азара.
В этом сезоне испанец провел 16 матчей за «Реал», забил 4 гола и отдал две результативные передачи.