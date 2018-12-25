Барселона отказалась от трансфера Де Лигта из-за Райолы

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Защитник Аякса Маттейс Де Лигт не перейдет в Барселону следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб решил не бороться за 19-летнего футболиста из-за действий его агента Мино Райолы, который решил продать Де Лигта в клуб, который предложит голландцу наибольшую зарплату.

Барселона, в свою очередь, готова купить защитника только в том случае, если он будет получать такую же зарплату, как и другой игрок Аякса полузащитник Френки де Йонг, которого также планирует подписать испанский клуб.

В нынешнем сезоне Де Лигт сыграл 16 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 2 гола.