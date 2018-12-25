Александрия подпишет Грачева, если Бондаренко перейдет в Шахтер

Новости спорта: «Александрия» может подписать лучшего защитника «Черноморца».

Глеб Грачев в этом сезоне сыграл 18 матчей за одесскую команду, отметившись 3 голами.

«Александрия» может подписать защитника «Черноморца» Глеба Грачева. Александрийцы пойдут на такой ход в случае трансфера Валерия Бондаренко в «Шахтер». Об этом сообщает Footboom.

Ранее сообщалось, что клуб из топ-4 УПЛ заинтересован в трансфере Глеба Грачева, а «Шахтер» предложил «Александрии» 600 тысяч долларов за Бондаренко.

21-летний Грачев в этом сезоне сыграл 18 матчей за одесскую команду, отметившись 3 голами.