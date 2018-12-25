Новости спорта: Украинец Иван Петряк попал в символическую сборную чемпионата Венгрии.

Всего в сборную вошли пять футболистов «Ференцвароша», который возглавляет Сергей Ребров.

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Иван Петряк вошел в символическую сборную осенней части чемпионата Венгрии по версии читателей венгерского издания Nemzeti Sport.

Петряк получил в сборной место на левом фланге полузащиты.

24-летний украинец провел в чемпионате 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Всего в итоговую сборную вошли пять футболистов «Ференцвароша», который возглавляет Сергей Ребров.

После 18 туров «Ференцварош» лидирует с отрывом в 5 очков от «МОЛ-ВиДи».