Петряк попал в символическую сборную чемпионата Венгрии

Всего в сборную вошли пять футболистов «Ференцвароша», который возглавляет Сергей Ребров.
Украинский полузащитник «Ференцвароша» Иван Петряк вошел в символическую сборную осенней части чемпионата Венгрии по версии читателей венгерского издания Nemzeti Sport.
Петряк получил в сборной место на левом фланге полузащиты.
24-летний украинец провел в чемпионате 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Всего в итоговую сборную вошли пять футболистов «Ференцвароша», который возглавляет Сергей Ребров.
После 18 туров «Ференцварош» лидирует с отрывом в 5 очков от «МОЛ-ВиДи».