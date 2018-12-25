Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч в СИЗО

Новости спорта: Кокорин и Мамаев сыграют с охранниками СИЗО в рамках благотворительной акции.

Матч в СИЗО «Бутырка» с участием пребывающих там нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет носить благотворительный характер.

Игра состоится в рамках всероссийской акции «Неделя добра», которую проводит общественное движение «Сорок Сороков». Целью акции является помощь нуждающимся людям.

Ранее стало известно, что матч с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества. При этом Мамаев и Кокорин не имеют права видеться друг с другом, так как являются обвиняемыми по одному и тому же уголовному делу. Из-за этого они, скорее всего, будут разведены по времени на поле, если не получат специального разрешения.

Напомним, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении трёх человек в Москве. Суд избрал им меру пресечения в виде нахождения под стражей до 8 декабря, однако позже продлил арест ещё на два месяца.