Назван самый дорогой украинский нападающий

Новости спорта: Владислав Супряга - самый дорогой украинский нападающий по версии Transfermarkt.

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга является самым дорогим украинским нападающим. Об этом сообщает портал Transfermarkt, который в конце 2018 года обновил стоимость футболистов европейских лиг.

Трансферная стоимость Супряги составляет 4,5 миллиона евро. В этом сезоне 18-летний украинец провел 10 матчей в составе киевского клуба, в которых отдал 1 голевую передачу.

На втором месте расположился форвард «Гента» Роман Яремчук - 3,5 млн евро, а замкнул тройку еще один нападающий «Динамо» Артем Беседин - 2,5.

Также в десятку входят Александр Гладкий («Ризеспор»), Артем Кравец («Кайсериспор»), Борис Тащи («Дуйсбург») - все - 1 млн евро, Филипп Будковский («Сошо») - 0,9, Роман Зозуля («Альбасете»), Адеринсола Эсеола («Кайрат») и Андрей Борячук («Мариуполь») - все - 0,8.

Напомним, Супряга стал игроком «Динамо» в августе, куда перешел из клуба «Днепр-1».