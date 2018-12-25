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Назван самый дорогой украинский нападающий

Назван самый дорогой украинский нападающий
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Владислав Супряга - самый дорогой украинский нападающий по версии Transfermarkt.

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга является самым дорогим украинским нападающим. Об этом сообщает портал Transfermarkt, который в конце 2018 года обновил стоимость футболистов европейских лиг.

Трансферная стоимость Супряги составляет 4,5 миллиона евро. В этом сезоне 18-летний украинец провел 10 матчей в составе киевского клуба, в которых отдал 1 голевую передачу.

На втором месте расположился форвард «Гента» Роман Яремчук - 3,5 млн евро, а замкнул тройку еще один нападающий «Динамо» Артем Беседин - 2,5.

Также в десятку входят Александр Гладкий («Ризеспор»), Артем Кравец («Кайсериспор»), Борис Тащи («Дуйсбург») - все - 1 млн евро, Филипп Будковский («Сошо») - 0,9, Роман Зозуля («Альбасете»), Адеринсола Эсеола («Кайрат») и Андрей Борячук («Мариуполь») - все - 0,8.

Напомним, Супряга стал игроком «Динамо» в августе, куда перешел из клуба «Днепр-1».

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Владислав Супряга.
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