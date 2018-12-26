Экс-игрок Днепра назвал слабые стороны Олимпиакоса

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10:04 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский хавбек в чемпионате Греции в составе ПАОКА Евгений Шахов рассказал о предстоящем сопернике Динамо в Лиге Европы.

В Лиге Европы «Динамо» сразится с «Олимпиакосом», и украинский хавбек ПАОКа Евгений Шахов, который хорошо знает возможности соперника, считает шансы равными.

«Шансы «Динамо» в противостоянии с «Олимпиакосом» расцениваю, как 50 на 50. В Пирее хорошая команда, она только строится, но там достаточно индивидуально сильных исполнителей, которые сыгрываются с каждым матчем. В феврале они будут еще сильнее, так что киевлянам будет нелегко».

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«Правда, большой плюс в том, что «Олимпиакос» сам играет и дает играть сопернику, и быстрые молодые динамовские футболисты могут это использовать. Будет интересное противостояние», - считает Шахов.

Ранее еще один украинский легионер в чемпионате Греции поделился мнением о будущем матче Динамо с Олимпиакосом.

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Лига Европы, ФК Динамо К, Евгений Шахов, ПАОК, Олимпиакос.
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