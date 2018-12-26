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Озил может вернуться доигрывать на историческую родину

Озил может вернуться доигрывать на историческую родину
13:44 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: На немца турецкого происхождения претендуют сразу несколько клубов из чемпионата Турции.

У 30-летнего Месута Озила возникли некоторые проблемы с Унаи Эмери и по информации СМИ наставник не будет удерживать футболиста в команде и позволит тому уйти.

По информации The Sun, интерес к хавбеку проявляет лидер чемпионата Турции "Истанбул Башакшехир", в тоже время турецкие СМИ, ссылаясь на другие источники, пишут, что если Озил все же решит уйти из "Арсенала", то попытку подписать его предпримет "Бешикташ". Однако у турецких клубов может возникнуть проблема в связи с высокими финансовыми требованиями футболиста.

Эмери не видит будущее Озила в Арсенале

Ранее сообщалось, что в услугах Озила заинтересован "Интер".

Отметим, что в текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи.

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Все по теме:

Унаи Эмери, Месут Озил, Арсенал, Бешикташ, Турецкая Суперлига.
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