Озил может вернуться доигрывать на историческую родину

Новости спорта: На немца турецкого происхождения претендуют сразу несколько клубов из чемпионата Турции.

У 30-летнего Месута Озила возникли некоторые проблемы с Унаи Эмери и по информации СМИ наставник не будет удерживать футболиста в команде и позволит тому уйти.

По информации The Sun, интерес к хавбеку проявляет лидер чемпионата Турции "Истанбул Башакшехир", в тоже время турецкие СМИ, ссылаясь на другие источники, пишут, что если Озил все же решит уйти из "Арсенала", то попытку подписать его предпримет "Бешикташ". Однако у турецких клубов может возникнуть проблема в связи с высокими финансовыми требованиями футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах Озила заинтересован "Интер".

Отметим, что в текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи.