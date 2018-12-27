Экс-форвард Шахтера может продолжить карьеру в Китае

Новости спорта: У экс-форварда "Шахтера" есть варианты трудоустройства в Поднебесной

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в зимнее трансферное окно может переехать в китайскую Суперлигу.

Два клуба из Китая уже сделали «Спартаку» конкретные предложения о переходе бразильского форварда. Их детали пока остаются неизвестными, равно как и реакция руководства московского клуба.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Спартака» продать Луиса Адриано, что вызвано высокой заработной платой футболиста.

Виды на форварда имел «Галатасарай», а также родной клуб Луиса Адриано - бразильский «Интернасьональ».