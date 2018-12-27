Барселона купит одного из лидеров ПСЖ за 5 миллионов евро

Новости спорта: ПСЖ готов отпустить Адриена Рабио уже в зимнее трансферное окно.

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабио уже в зимнее трансферное окно может стать футболистом Барселоны. По информации AS, переход французского полузащитника может обойтись каталонцам лишь в пять миллионов евро.

У Рабио заканчивается контракт с ПСЖ следующим летом и полузащитник отказался продлевать соглашение с парижанами. Директор ПСЖ пригрозил, что Рабио просидит на скамейке запасных до окончания своего контракта.

Правда, по информации источника, в ПСЖ считают, что Рабио лучше покинуть клуб уже зимой.

В первой части сезона полузащитник сыграл за ПСЖ 20 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.