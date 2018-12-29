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Пулишич договорился о контракте с Челси

Пулишич договорился о контракте с Челси
06:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Кристиан Пулишич достиг принципиальной договорённости об условиях перехода в Челси.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич достиг принципиальной договорённости об условиях перехода в «Челси». Теперь клубам предстоит прийти к соглашению по поводу размера компенсации, утверждает Bild.

По информации издания, руководство немецкого клуба не возражает против продажи американского игрока, если сумма трансфера составит более € 45 млн. В случае договорённости трансфер Пулишича в «Челси» состоится в июне 2019 года.

Напомним, контракт Кристиана с «Боруссией» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что на 20-летнего американеца также претендуют мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В нынешнем сезоне хавбек отдал четыре результативные передачи и забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Кристиан Пулишич.
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