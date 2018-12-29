Футболист отказался играть из-за болей в желудке, а затем его "спалили" на Мальдивах

Новости спорта: Защитника Галатасарая Сердара Азиза уличили во лжи.

Сердар Азиз выбил себе отпуск раньше срока за счет лжи, но его случайно рассекретила супруга.

28-летний защитник Галатасарая сослался на боли в желудке и пропустил последний официальный матч своего клуба в 2018 году – игру против Сивасспора 23 декабря ("желто-красные" обыграли соперника 4:2).

Через 12 часов в Instagram супруги Азиза появилось фото с Мальдивских островов, а в кадре засветился муж.

Как сообщил haberler.com, главный тренер Галатасарая Фатих Терим уже обозначил позицию относительно эпизода – Сердар не будет включен в тренировочный лагерь в январе. Наставник посоветовал симулянту искать новую команду.