Украина может принять Суперкубок УЕФА

Конкуренты Харькова - Минск, Хельсинки, Белфаст.
Вчера в Харькове состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсудили вопросы проведения на стадионе ОСК «Металлист» Суперкубка УЕФА в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Результатом встречи стало создание местного оргкомитета по подготовке досье заявки города. Возглавил комитет представитель ФФУ Андрей Бондаренко.
Кроме Харькова, Суперкубок-2021 могут сыграть также в Минске, Хельсинки или Белфасте.
Документы для оформления заявки на проведение Суперкубка ФФУ должна отправить до 15 февраля 2019 года. А в мае или июне следующего года примут решение о месте проведения матча.