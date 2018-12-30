Украина может принять Суперкубок УЕФА

Новости спорта: Харьков готовит заявку для проведения Суперкубка УЕФА 2021 года.

Конкуренты Харькова - Минск, Хельсинки, Белфаст.

Вчера в Харькове состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсудили вопросы проведения на стадионе ОСК «Металлист» Суперкубка УЕФА в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Результатом встречи стало создание местного оргкомитета по подготовке досье заявки города. Возглавил комитет представитель ФФУ Андрей Бондаренко.

Кроме Харькова, Суперкубок-2021 могут сыграть также в Минске, Хельсинки или Белфасте.

Документы для оформления заявки на проведение Суперкубка ФФУ должна отправить до 15 февраля 2019 года. А в мае или июне следующего года примут решение о месте проведения матча.