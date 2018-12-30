Скачать
Воскресенье, 30.12.2018
Усик - лучший боксер мира по версии The Ring, Ломаченко-старший - лучший тренер
Усик - лучший боксер мира
Назван лучший футбольный тренер года Украины
Назван лучший футбольный тренер года Украины
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
Свитолина рассказала о своих целях и планах на 2019 год
Свитолина рассказала о своих целях и планах на 2019 год

Украина может принять Суперкубок УЕФА

Украина может принять Суперкубок УЕФА
19:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Харьков готовит заявку для проведения Суперкубка УЕФА 2021 года.

Конкуренты Харькова - Минск, Хельсинки, Белфаст.

Вчера в Харькове состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсудили вопросы проведения на стадионе ОСК «Металлист» Суперкубка УЕФА в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Результатом встречи стало создание местного оргкомитета по подготовке досье заявки города. Возглавил комитет представитель ФФУ Андрей Бондаренко.

Кроме Харькова, Суперкубок-2021 могут сыграть также в Минске, Хельсинки или Белфасте.

Документы для оформления заявки на проведение Суперкубка ФФУ должна отправить до 15 февраля 2019 года. А в мае или июне следующего года примут решение о месте проведения матча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Евро, УЕФА, Финал, Металлист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль - Арсенал: обзор центрального матча 20-го тура АПЛ (Видео)
02 Рождественская гонка: итоги и результаты украинцев Джимы и Примы
03 Нуньес нокаутировала Сайборг за 51 секунду (Видео)
04 Джошуа назвал лучших супертяжей в истории бокса
05 Футбол. Расписание матчей 30 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь