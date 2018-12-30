Кака: Роналду – не только чемпион, но и великий человек

Новости спорта: Бразилец поделился мнением о нападающем Ювентуса.

Бывший партнер Роналду по мадридскому Реалу бразилец Кака считает португальца не только феноменальным игроков, но и великим человеком.

"Криштиану – не только чемпион, но и великий человек. Он всегда был внимателен ко всем членам команды, включая меня", – сказал бразилец.

"У меня никогда не было с ним проблем, как и с другими футболистами", – резюмировал Кака.

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ювентус набрал рекордное количество очков после первого круга.