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Кака: Роналду – не только чемпион, но и великий человек

Кака: Роналду – не только чемпион, но и великий человек
23:15 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бразилец поделился мнением о нападающем Ювентуса.

Бывший партнер Роналду по мадридскому Реалу бразилец Кака считает португальца не только феноменальным игроков, но и великим человеком.

"Криштиану – не только чемпион, но и великий человек. Он всегда был внимателен ко всем членам команды, включая меня", – сказал бразилец.

"У меня никогда не было с ним проблем, как и с другими футболистами", – резюмировал Кака.

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ювентус набрал рекордное количество очков после первого круга.

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Криштиану Роналду, ФК Милан, Кака, Новости футбола.
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