Милан определился с главной трансферной целью на зиму

Новости спорта: Итальянский клуб продолжает поиск нападающего.

Форвард Саутгемптона Маноло Габбьядини может продолжить карьеру в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб хочет заполучить 27-летнего итальянца в уже январское трансферное окно. Милан решил переключить на Габбьядини после того, как Фиорентина перехватила у команды Дженнаро Гаттузо форварда Севильи Луиса Муриеля.

Контракт Габбьядини со Святыми рассчитан до июня 2021 года. Клуб оценил итальянского форварда в 15 миллионов евро, но готов отпустить за 12.

В нынешнем сезоне итальянец сыграл 15 матчей за Саутгемптон во всех турнирах, в которых забил 1 гол.