Галатасарай продаст Беланда, чтобы не выплачивать бонусы Динамо

Новости спорта: Марокканец Юнес Беланда слишком дорого обходится турецкому грандую

Экс-хавбек киевского Динамо Юнес Беланда, ныне играющий за Галатасарай, может уйти из турецкого топ-клуба, утверждает Fanatik.

Как сообщает издание, причиной трансфера являются деньги. Марокканец летом 2017 года перебрался с киевского клуба в турецкий за 8 млн евро, при этом в договоре также указан ряд бонусов.

В прошедшем сезоне Галатасарай выплатил Динамо 250 тыс евро за то, что он сыграл более 25 поединков, а за нынешний киевляне уже должны получить 500 тыс евро, так как Галатасарай выступал в Лиге чемпионов и еще 250 тыс за 15 сыгранных поединков.