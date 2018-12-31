Определился второй соперник Динамо на испанском сборе

Новости спорта: «Динамо» сыграет с «Бохумом» на сборах в Марбелье.

Киевское «Динамо» сыграет контрольный матч против «Бохума» во время сборов в испанской Марбелье. Об этом сообщает Nrz.de.

«Бохум» выступает во второй Бундеслиге и после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Гамбурга» составляет 10 очков.

Ранее сообщалось, что киевляне на сборах сыграют с представителем американской мейджор-лиги (МЛС) «Нью-Ингленд Революшн».

Команда Александра Хацкевича проведет два сбора в Испании, в рамках которых сыграет 9 контрольных матчей.

В Марбелью «Динамо» едет 13 января, а после окончания сборов сразу полетит в Грецию на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса».