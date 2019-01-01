У Безуса три варианта продолжения карьеры в Бельгии

Новости спорта: Экс-игрок сборной Украины Роман Безус начал феерить в Бельгии и может пойти на повышение.

Полузащитник сборной Украины Роман Безус этой зимой может сменить клуб в Бельгии. Выступающий в Сент-Трюйдене украинец имеет три варианта продолжения карьеры.

Во-первых, нынешний клуб украинца не против с ним продлить контракт, который заканчивается ближайшим летом. С другой стороны, понимая, что летом игрок может уйти бесплатно, в Сент-Трюйдене готовы отпустить футболиста за 1,5-2 млн евро. Об этом пишет voetbalnieuws.be.

Сообщается, что за Безуса претендуют два других бельгийских клуба – Стандарт и Антверпен.

8-летний Безус в нынешнем сезоне провел 17 матчей и забил 4 гола.