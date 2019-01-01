Одиозный Мазяр сменит Пучкова на тренерском мостике Горняк-Спорт

Новости спорта: Стало известно, кто сменит Сергея Пучкова во главе команды из Горишних Плавней.

Накануне Sport Arena сообщала, что в новом году Горняк-Спорт планирует провести изменения на тренерском мостике.

Среди нескольких кандидатур, рассматриваемых руководством клуба на смену Сергею Пучкову, выбор, скорее всего, будет сделан в пользу Владимира Мазяра.

Как информирует Footboom, президент Горняка-Спорт Петр Каплун уже провел переговоры с экс-тренером Стали, Вереса, Руха, Полесья и Акжайыка, однако контракт с 41-летним специалистом еще не подписан.

На зимний перерыв Горняк-Спорт ушел на 12-м месте в турнирной таблице Первой украинской лиги, набрав 14 очков после 17 игр.