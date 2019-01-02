Первый громкий трансфер 2019 года

Новости спорта: Дортмундская Боруссия договорилась с Челси о переходе Кристиана Пулишича.

20-летний американский футболист Кристиан Пулишич этим летом переберется в лондонский Челси.

Правда, хавбек продолжит выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона на правах аренды, а в Лондон переедет летом нынешнего года. Как сообщает официальный сайт «Боруссии», за переход «Челси» заплатит € 64 млн.

"Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американским прошлым, и в результате мы не смогли продлить его контракт. На этом фоне мы решили принять чрезвычайно выгодное предложение «Челси», учитывая скорое истечение срока действия соглашения", — сказал спортивный директор "Боруссии" Майкл Цорк.

@cpulisic_10 wechselt im Sommer zum @ChelseaFC! Der BVB hat sich mit dem FC Chelsea auf einen Transfer von Christian #Pulisic mit sofortiger Wirkung geeinigt, Chelsea wiederum leiht den 20-Jährigen bis zum Saisonende an den BVB aus. Alle Infos https://t.co/HmGsGzfp7D pic.twitter.com/I6dM1NtiuA — Borussia Dortmund (@BVB) 2 января 2019 г.

Напомним, в сезоне 2016/17 Пулишич стал самым молодым игроком дортмундской «Боруссии», когда либо выходившим в матче Лиги чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне американский хавбек отдал четыре результативные передачи и забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.