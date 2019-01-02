Первый громкий трансфер 2019 года

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11:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Дортмундская Боруссия договорилась с Челси о переходе Кристиана Пулишича.

20-летний американский футболист Кристиан Пулишич этим летом переберется в лондонский Челси.

Правда, хавбек продолжит выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона на правах аренды, а в Лондон переедет летом нынешнего года. Как сообщает официальный сайт «Боруссии», за переход «Челси» заплатит € 64 млн.

"Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американским прошлым, и в результате мы не смогли продлить его контракт. На этом фоне мы решили принять чрезвычайно выгодное предложение «Челси», учитывая скорое истечение срока действия соглашения", — сказал спортивный директор "Боруссии" Майкл Цорк.

Напомним, в сезоне 2016/17 Пулишич стал самым молодым игроком дортмундской «Боруссии», когда либо выходившим в матче Лиги чемпионов УЕФА.

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В нынешнем сезоне американский хавбек отдал четыре результативные передачи и забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.

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Все по теме:

Сборная Германии, Бундеслига, ФК Челси, ФК Боруссия Д, ФК Реал Мадрид, Кристиан Пулишич.
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