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Пулишич: Буду покидать Боруссию с тяжелым сердцем

Пулишич: Буду покидать Боруссию с тяжелым сердцем
14:01 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Американский футболист Кристиан Пулишич вскоре покинет дортмундскую команду.

В среду «Боруссия» Дортмунд подтвердила продажу атакующего хавбека Кристиана Пулишича в «Челси», но в новую команду игрок перейдет летом.

Дортмундская команда стала первой профессиональной в карьере 20-летнего Пулишича.

«Буду покидать «Боруссию» с тяжелым сердцем, мне осталось провести здесь всего несколько месяцев. Помню так, будто это было вчера, как 16-летним пареньком из маленького американского городка Херши я прибыл в Дортмунд и не знал, чего ждать дальше и что делать».

«Как оказалось, я перешел в лучшую из всех возможных команд. Теперь летом я ухожу в «Челси», ведь мне всегда хотелось выступать в Англии», - сказал Пулишич.

Игрок успел провести за «Боруссию» 114 матчей. Трансфер принесет клубу 64 миллиона евро.

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ФК Челси, ФК Боруссия Д, АПЛ, Кристиан Пулишич.
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