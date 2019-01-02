Пулишич: Буду покидать Боруссию с тяжелым сердцем

Новости спорта: Американский футболист Кристиан Пулишич вскоре покинет дортмундскую команду.

В среду «Боруссия» Дортмунд подтвердила продажу атакующего хавбека Кристиана Пулишича в «Челси», но в новую команду игрок перейдет летом.

Дортмундская команда стала первой профессиональной в карьере 20-летнего Пулишича.

«Буду покидать «Боруссию» с тяжелым сердцем, мне осталось провести здесь всего несколько месяцев. Помню так, будто это было вчера, как 16-летним пареньком из маленького американского городка Херши я прибыл в Дортмунд и не знал, чего ждать дальше и что делать».

«Как оказалось, я перешел в лучшую из всех возможных команд. Теперь летом я ухожу в «Челси», ведь мне всегда хотелось выступать в Англии», - сказал Пулишич.

Игрок успел провести за «Боруссию» 114 матчей. Трансфер принесет клубу 64 миллиона евро.