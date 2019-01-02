Определились все соперники Динамо на первом зимнем сборе

Новости спорта: Стал известен список соперников киевлян на первом учебно-тренировочном сборе.

11-го января первая команда «Динамо» выйдет из отпуска для того чтобы начать подготовку к весенней части сезона.

В течение двух дней игроки будут проходить медобследование в столичной клинике «Борис». 13-го января команда отправится на первый тренировочный сбор в Испанию, который продлится до 26-го января. Во время этого сбора «бело-синие» проведут три контрольных матча:

19 января. «Динамо» — «Бохум» (Германия)

23 января. «Динамо» — «Стяуа» (Бухарест, Румыния)

26 января. «Динамо» — Спарта» (Прага, Чехия)

Второй сбор в Испании продлится с 30-го января по 13-е февраля. На втором сборе запланировано проведение шести контрольных матчей.