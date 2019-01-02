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Президент Дженоа: Пентек не уйдет до лета

Президент Дженоа: Пентек не уйдет до лета
17:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Интерес к нападающему приписывали Наполи и Челси.

Нападающий Дженоа Кшиштоф Пентек останется в команде как минимум до конца сезона, считает президент клуба Энрико Прециози.

Польского форварда активно провожали к мировым грандам, но Прециози утверждает, что не получал никаких конкретных предложений.

«Никто не покинет клуб до июня. Нам нужен Пентек, Кристиан Куаме и Гастон Рамирес. Про их уход много говорят, но предложения к нам не поступали», — цитирует функционера Sky Sports со ссылкой на газету Il Secolo XIX.

Осенью прошлого года говорилось о том, что Челси готов заплатить за поляка 35 миллионов евро, а Наполи не оставляет попытки подписать забивного нападающего.

В нынешнем сезоне Пентек в 21 матче во всех турнирах отличился за генуэзцев 19 раз, отдав 1 голевую передачу. В итальянском чемпионате больше него забил только форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

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ФК Милан, ФК Челси, ФК Дженоа, Футбол, Новости футбола, Кшиштоф Пентек.
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