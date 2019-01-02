Экс-футболист Днепра перешел в клуб из ОАЭ

Новости спорта: Бразилец Данило Соуза стал игроком "Аль-Вахды"

Полузащитник Данило Соуза продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах, где он заключил контракт с клубом «Аль-Вахда» из Абу-Даби.

Подробности трансфера не раскрываются. Известно только, что в «Аль-Вахду» Данило Соуза перешел на правах свободного агента, статус которого игрок получил после расторжения контракта с турецким «Антальяспором».

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги на счету Данило 8 поединков, в которых отличиться голевыми действиями хавбек не смог.

В Украине Данило Соуза известен по выступлениям в составе донецкого «Металлурга» и «Днепра». Последний еще в бытность выступлений в УПЛ был лишен 6 очков за долги перед Данило Соузой.