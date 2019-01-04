Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча

Новости спорта: Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Ливерпуль (2:1).

3 января в матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль". Встреча проходила на стадионе "Этихад" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Лучшие моменты матча (Фото)

Хозяева вышли вперёд в счёте на 40-й минуте благодаря точному удару аргентинского нападающего Серхио Агуэро. Мерсисайдцы сравняли счёт на 64-й минуте, когда отличился бразильский форвард Роберто Фирмино. На 72-й минуте "Ман Сити" удалось забить второй мяч. Гол записал на свой счёт немецкий полузащитник Лерой Зане.

Таким образом, "Ливерпуль" впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи).

"Ливерпуль" (54 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, "Манчестер Сити" (50) – на второй строчке.

Манчестер Сити — Ливерпуль 2:1

Голы: Агуэро, 41, Сане, 72 — Фирмино, 64

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Компани (Отаменди, 88), Стоунз, Ляпорт (Уокер, 86) — Б. Силва, Фернандиньо, Д. Силва (Гюндоган, 65) — Сане, Агуэро, Стерлинг.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Вейналдум (Старридж, 86), Хендерсон — Милнер (Фабиньо, 57), Фирмино, Мане (Шакири, 77) — Салах.

Предупреждения: Компани, Ляпорт, Б. Силва — Ловрен, Вейналдум.