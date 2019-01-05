Балотелли близок к переходу в Марсель

Новости спорта: Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли, вероятно, продолжит карьеру в другом клубе французской Лиги 1, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Ожидается, что следующей командой 28-летнего футболиста станет "Марсель", который хотел заполучить его ещё минувшим летом. Стороны близки к достижению соглашения, и форвард может перебраться в новый клуб уже в ближайшее время.

"Марсель" станет шестым клубом в карьере Балотелли. Ранее Марио помимо "Ниццы" выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан" и "Ливерпуль".

Ранее главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра заявлял, что недоволен поведением игрока и что клуб постарается найти наилучшее решение для его дальнейшей карьеры. Интерес к Балотелли также проявлял "Фенербахче".