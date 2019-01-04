Стал известен третий соперник Шахтера на первом сборе в Турции

Новости спорта: Стали известны соперники "горняков" на первом тренировочном сборе в Турции.

Сплитский Хайдук станет третьим соперником Шахтера на тренировочных сборах в Белеке, сообщает официальный сайт донецкой команды.

Таким образом, на первом сборе, который пройдет с 20-го по 26-е января, команда Фонсеки встретится 22-го числа с Хайдуком, а в последний день — с Карабахом.

Также известно, что во время второго тренировочного лагеря, который пройдет с 29-го января по 7-е февраля, "горняки" сыграют с белградским Партизаном 3-го февраля.

Ранее Шахтер объявил, что за два тренировочных сбора команда проведет семь спаррингов.

Первым официальным матчем Шахтера в новом году станет поединок с Айнтрахтом в рамках 1/16 Лиги Европы 14-го февраля в Харькове. Ответный поединок пройдет 21-го февраля.