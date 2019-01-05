Тоттенхэм не будет совершать трансферы в январе

Новости спорта: Лондонскому клубу не нужны усиления.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о трансферной политике клуба.

После победы над «Транмером» (7:0) в матче Кубка Англии специалист отметил, что клуб вряд ли будет совершать трансферы зимой.

«Я не думаю, что мы будем что-то делать на трансферном рынке зимой. Я очень доволен своим составом», - сказал Почеттино.

Напомним, что летом «Тоттенхэм» стал единственной командой Премьер-лиги, которая не подписала ни одного игрока.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» планирует продать Дембеле и Ваньяму.