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Тоттенхэм не будет совершать трансферы в январе

Тоттенхэм не будет совершать трансферы в январе
11:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лондонскому клубу не нужны усиления.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о трансферной политике клуба.

После победы над «Транмером» (7:0) в матче Кубка Англии специалист отметил, что клуб вряд ли будет совершать трансферы зимой.

«Я не думаю, что мы будем что-то делать на трансферном рынке зимой. Я очень доволен своим составом», - сказал Почеттино.

Напомним, что летом «Тоттенхэм» стал единственной командой Премьер-лиги, которая не подписала ни одного игрока.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» планирует продать Дембеле и Ваньяму.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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